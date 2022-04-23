Girne'de 500 kişilik iftar programı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu,Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile iş insanı Servet Bozkurt’un katkıları ile Girne Özel Çınar Öğrenci yurdu bahçesinde 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile iş insanı Servet Bozkurt’un katkıları ile Girne Özel Çınar Öğrenci yurdu bahçesinde 500 kişilik iftar programı düzenlendi.





İftar programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ,Başbakan Faiz Sucuoğlu başta olmak üzere Çok sayıda davetli katıldı.

Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tanıtım başkanı Takipe Sancar, İftar Programına nezaket gösterip katılan tüm gönül dostlarına teşekkür etti.



Başkan Sancar ,Mübarek Ramazan’ı Şerifin inancımızın en güzel ifadesi olarak yeryüzünde kardeşlik, sağlık bereket ve huzura vesile olmasını, ecdadımızdan intikal etmiş haslet ve faziletlerimizi en güzel şekilde yaşayabilmeyi, Başta Anavatan Türkiye ile KKTC için İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi