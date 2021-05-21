Girne'de 6 işletme kapatıldı!

Girne Belediyesi tarafından 5 mayıs-19 Mayıs tarihlerinde yapılan resmi kontrollerde, genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen 6 işletme faaliyeti durdurularak mühürlendi.

Girne Belediyesi tarafından 5 mayıs- 19 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetimi ve Covid-19 kontrolleri kapsamında 202 işyeri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken genel işyeri kontrolleri kapsamında 29 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle, 2 işyeri de Covid önlemlerini yerine getirmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

İnsan sağlığının korunması amacıyla sürdürülen gıda denetimlerinde Girne Belediyesi, sağlık koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle 4 işyerini, izinsiz faaliyet gösteren bir su otomatı ve bir seyyar gıda satışının faaliyetlerini durdurarak mühürledi.

Bir kasap dükkanında Polisle birlikte yapılan kontrolde, kaçak olduğu tespit edilen 449,8 kg ete imha edilmek üzere el konulmuştur. Ayrıca bir markette satış koşulları uygun olmayan çeşitli ürünlere de el konulmuştur.