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Girne'de 68 Yaşındaki Kadın Market Hırsızlığından Tutuklandı

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Girne'de bir markette 1202.37 TL değerindeki ürünleri çalarak dışarı çıkarken yakalanan 68 yaşındaki D.W.W. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne'de 68 Yaşındaki Kadın Market Hırsızlığından Tutuklandı

Girne'de 68 Yaşındaki Kadın Market Hırsızlığından Tutuklandı

Girne'de faaliyet gösteren bir markette yaşanan hırsızlık olayı, bölge sakinlerini şaşkına çevirdi. 2024 yılı Haziran ayı içerisinde, D.W.W. (K-68) isimli kadın müşteri olarak gittiği markette, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkardığı çeşitli ürünler ile yakalandı. Market çalışanları tarafından fark edilen bu durum, hemen polise bildirildi ve soruşturma başlatıldı.

D.W.W.'nin market içerisindeki hareketleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadın müşterinin markette satışa sunulan çeşitli ürünleri toplamda 1202.37 TL değerinde alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkardığı görüldü. Olayın fark edilmesi üzerine market yönetimi, durumu derhal polise bildirerek yardım istedi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemelerinin ardından, şüpheli D.W.W.'yi kısa sürede tespit etti. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, D.W.W. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

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