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Girne'de 85 TL Değerinde Hırsızlık: Alkol Tesiri Altındaki Şahıs Tutuklandı.

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Girne'de Alkol Etkisi Altındaki Hırsız 85 TL Değerinde Ürün Çalarken Yakalandı ve Tutuklandı.
Girne'de 85 TL Değerinde Hırsızlık: Alkol Tesiri Altındaki Şahıs Tutuklandı.

Hırsızlık Olayı Girne'yi Sarsıyor: Alkol Etkisi Altındaki Şüpheli Tutuklandı

20 Ekim 2023 tarihinde, saat 22:45 sıralarında Girne'de, A.Y.(K-49), tam 148 ml alkol etkisi altındayken, Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketi hedef aldı. Hırsızlık olayında A.Y., toplam değeri 85 TL olan bir şişe bira ile iki kutu konserve kedi mamasını alarak ödeme yapmadan marketten çıkmayı başardı.

Ancak, hızlı bir müdahale sonucunda hırsızlık suçu tespit edildi ve bahse konu şahıs tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Girne'deki bu hırsızlık olayı, alkolün etkisi altındaki kişilerin hukuki sorumluluklarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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