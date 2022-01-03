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Girne’de ağaç katliamı

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Girne Bölgesi’nde Barış Plajı karşısındaki arazide özel bir üniversitenin inşaat faaliyetleri sırasında 325 çam ağacı ve 20 zeytin ağacı iş makineleriyle söküldü.
Girne’de ağaç katliamı

Girne Bölgesi’nde Barış Plajı karşısındaki arazide özel bir üniversitenin inşaat faaliyetleri sırasında 325 çam ağacı ve 20 zeytin ağacı iş makineleriyle söküldü.

Yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulunan Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten “Orman Dairesi'nden hiçbir izin alınmadan yapılan bu doğa katliamı bir kez daha inşaat uğruna ne kadar acımasızca doğayı yok edebileceğimizi gözler önüne serdi” dedi.

Sarpten, “Orman Yasası uyarınca 10 asgari ücret cezası olan bu işlem sonrası üniversite yetkilileri ve Orman Dairesi ne yapacak? Para cezası ödenir, bir yerlere yeni fidanlar dikilir ve bu kokuşmuş düzen içinde unutulur gider. Sonra biz, her yağmur yağdığında sel olmasın diye dua eder, yazın binalar arasında hiç esmiyor diye öfkelenmeye devam ederiz olur biter!” ifadelerini kullandı.

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