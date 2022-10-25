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Girne'de alacak verecek kavgasında bıçaklama!

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Girne'de alacak verecek kavgasında bıçaklama!
Girne'de alacak verecek kavgasında bıçaklama!

24.10.2022 tarihinde, 20:30 sıralarında, Girne’de Ertuğrul Kumcu Sokak içerisinde H.İ.Y.(E-21), T.Y.(E-21), İ.H.I.(E-21) bir taraf S.Ç.(E-49), S.Ç.(E-18) ve A.Ç.(E-21) ise diğer  taraf olmak üzere alacak verecek meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada H.İ.Y. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile S.Ç.(E-49)’yi kalça kısmında yaralamıştır.

Olayda yaralanan S.Ç. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

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