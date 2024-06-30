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Girne'de alkollü halde marketi dağıttı!

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Girne'de alkollü halde marketi dağıttı!
Girne'de alkollü halde marketi dağıttı!

30.06.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde, T.G.(E-27) 392 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, markette kasiyer olarak çalışan M.G. ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, market içerisinde satışa sunulan muhtelif markalardaki alkollü içki ile gıda ürünlerini bulundukları reyonlardan alıp, kasten gelişigüzel atmak suretiyle kırarak hasara uğrattıktan sonra, konu marketin dışına çıkarak M.G.’ye küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklanmıştır.

Bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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