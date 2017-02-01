 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.375
  • Altın 146,655
  • Dolar 3,7631
  • Euro 4,0645
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Girne’de alkollü içki satış ruhsatları yenilenecek

» »
Girne’de alkollü içki satış ruhsatları yenilenecek
Girne Kaymakamlığı 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerden dilekçe kabul edildiğini açıkladı.

Kaymakamlık’tan yapılan açıklamaya göre, ruhsatını yenilemek isteyenler eski alkollü içki ruhsatının yanı sıra, 2017 yılına ait işletme belgesi fotokopisi, işyeri koçan fotokopisi veya Vergi Dairesi onaylı kira sözleşmesi, otellerin ve casinoların ise imtiyaz belgeleriyle birlikte, otel işletme sınıflandırma belgeleri ve şirket onay belgelerini başvuruda hazır bulundurması gerekiyor.

Başvurular için son tarih 10 Mart olarak açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne İnisiyatifi’nden Anafartalar İnisiyatifi’ne destek30 Ocak 2017 Pazartesi 15:37
  • CTP Girne esnafı ile buluşuyor29 Ocak 2017 Pazar 10:43
  • Özyiğit: "eğitimde kapsamlı plan ve bütünlüklü çözüm şart"28 Ocak 2017 Cumartesi 12:49
  • Girne Belediyesi uyardı!27 Ocak 2017 Cuma 18:48
  • Denktaş: "Çalışmayı hızlandırmak için el attım"27 Ocak 2017 Cuma 15:20
  • "Bu okullarımızın nüfus sorunu olduğu yönündeki bakanlık tesbiti doğrudur..."27 Ocak 2017 Cuma 11:03
  • "Halkımız dilediği zaman sahili ziyaret edip, bizzat bilgi sahibi olabilir"27 Ocak 2017 Cuma 10:55
  • "İzin dün iptal edildi"27 Ocak 2017 Cuma 09:05
  • "Anafartalar İnisiyatifi mücadele verecektir"26 Ocak 2017 Perşembe 11:25
  • Girne’deki hayvan barınağının yapımı sürüyor25 Ocak 2017 Çarşamba 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti