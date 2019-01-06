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Girne'de alkollü sürücü dehşet saçtı!

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183 miligram alkollü içki tesiri altında LU 444 plakalı aracın direksiyonuna geçen 45 yaşındaki Şaban Aygın karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Derin Hürdeniz ile 16 yaşındaki Ata Necati Taşkın’ı ezdi.
Girne'de alkollü sürücü dehşet saçtı!

Girne’de dün saat 22.20 sıralarına, Naci Talat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk bir aracın altında kaldı. 183 miligram alkollü içki tesiri altında LU 444 plakalı aracın direksiyonuna geçen 45 yaşındaki Şaban Aygın karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Derin Hürdeniz ile 16 yaşındaki Ata Necati Taşkın’ı ezdi.

Kaza sonucu yaralanan iki yaya kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeni ile cerrahi servisine müşahede altına alındı. Sürücü Şaban Aygın tutuklanırken sabah saatlerinde çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi 2 gün tutuklanmasına karar verildi.

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