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Girne'de Alkollü Sürücü Faciası: Park Halindeki Araca Çarpan Kadın Sürücü Tutuklandı

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Girne'nin Kemal Kayacan Sokak'ında meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen sürücü, park halindeki araca çarparken, olayda şans eseri yaralanma olmazken, sürücü tutuklandı.
Girne'de Alkollü Sürücü Faciası: Park Halindeki Araca Çarpan Kadın Sürücü Tutuklandı

Tabii ki, işte daha geniş ve detaylı bir metin:

Girne'de Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Park Halindeki Araça Çarptı

13 Şubat 2024 tarihinde, saat 22.40 sıralarında Girne'nin Kemal Kayacan Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazası, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayda, Sibel Akın DALGALI (K-47) isimli sürücü, 387 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RD 516 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrederken, kaza meydana geldi.

Sürücünün dikkatsizliği sonucu, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda park alanı içerisinde bulunan SA 670 plakalı araca çarpmasıyla kazanın boyutları ortaya çıktı. Neyse ki, kazada yaralanan olmamıştır. Ancak, yaşanan bu olay trafik güvenliği konusunda önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Kazaya karışan RD 516 plakalı aracın sürücüsü Sibel Akın DALGALI, olay yerinde tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise hızla devam etmektedir.

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