Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı!

10.08.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Mavi kordon sokak üzerinde, Burak GÜRBÜZ (E-25) 324 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan araç park yeri önüne geldiğinde, dikatsizliği sonucu o esnada park yeri içerisinde durmakta olan Enver Caner ÇIRAKOĞLU (E-22) yönetimindeki LM 265 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. HP 902 plakalı araç sürücüsü Burak GÜRBÜZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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