Girne’de ambar açma ve hırsızlık

29.03.2022-01.04.2022 tarihleri arasında, Girne’de, Şht. Kemal Celal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki ambarın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinde muhafaza edilen toplam 5,000 TL değerindeki iki adet bisiklet çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen B.T.(E-18) 12.04.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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