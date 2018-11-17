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Girne'de ani ölüm

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 17.11.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de bir ikametgah’ta misafir olarak bulunan Mehmet KIRMIZI (E-58), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Girne'de ani ölüm

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 17.11.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de bir ikametgah’ta misafir olarak bulunan Mehmet KIRMIZI (E-58), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam etmektedir.

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