Girne'de ani ölüm

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 17.11.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de bir ikametgah’ta misafir olarak bulunan Mehmet KIRMIZI (E-58), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 17.11.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de bir ikametgah’ta misafir olarak bulunan Mehmet KIRMIZI (E-58), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam etmektedir.
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