Girne'de Ani ve Gayri Tabi Ölüm (Gelişme)

28.07.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 29.07.2022 tarihinde yaşamını yitiren Eralp ERENSEL (E-57)’in ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alınmıştır.
Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.
Soruşturma devam etmektedir.
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