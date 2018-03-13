Girne'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm    

12.03.2018 tarihinde, 13:30-14:30 saatleri arasında, Girne’de St. Hilarion kalesini ziyarete giden adada turist İsveç uyruklu Hans Göran OLSSON (E-75), kalenin ikinci bölümünün bulunduğu kuzey kısmından yaklaşık 100 metre yükseklikten muhtemelen dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaşamını yitirtmiştir.
13.03.2018 tarihinde, adı edilenin cesedi üzerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi neticesinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen çoklu kaburga ve kafatası kemiği kırığı, beyin kanaması ile iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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