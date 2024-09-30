Girne'de Ani ve Gayritabii Ölüm (Gelişme)

26.09.2024 tarihinde, Beylerbeyi'nde kalmakta olduğu ikametgahında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yaşamını yitiren Glenys Jane Ireland (K-72) hakkında yapılan otopsi sonuçlandı. Yapılan otopside Ireland'ın ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp rüptürü" olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, Ireland'ın ani bir kalp krizi geçirdiği ve bu sırada kalp duvarında yırtılma (kalp rüptürü) meydana geldiği açıklandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Ireland'ın hayatı kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.