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Girne'de Ani ve Şüpheli Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Girne'de ikamet eden Onur Kayabaşı'nın aniden yaşamını yitirmesiyle ilgili yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.
Girne'de Ani ve Şüpheli Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Girne’de Ani ve Gayri Tabii Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

17 Mart 2024 tarihinde Girne'de yaşanan trajik bir olayda, Onur Kayabaşı adlı vatandaşın kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından yetkililer tarafından başlatılan soruşturma hızla devam ediyor.

Kayabaşı'nın ölümüyle ilgili olarak yapılan otopside, ölüm sebebini net bir şekilde belirlemek adına kan ve doku örnekleri alındı. Ancak ölüm sebebinin tam olarak tespit edilebilmesi için gerekli olan tetkiklerin sonuçları henüz açıklanmadı.

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