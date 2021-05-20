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Girne'de Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Girne'de Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

Yapılan açıklamaya göre:

20.05.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de sakin İsmail Güner OĞUZ (E-78), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam eder.

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