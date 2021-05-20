Girne'de Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

Yapılan açıklamaya göre:
20.05.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de sakin İsmail Güner OĞUZ (E-78), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam eder.
Yapılan açıklamaya göre:
20.05.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de sakin İsmail Güner OĞUZ (E-78), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam eder.
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