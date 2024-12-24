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Girne’de Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Girne Kurtuluş Caddesi’nde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Girne’de Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

23 Aralık 2024 tarihinde saat 19:00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde bulunan bir marketin otoparkında park halinde olan Muhammed İrfan’a ait GY 302 plakalı araçta yangın çıktı.

Yangının, aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin ediliyor. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın nedeniyle aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar ile ön kaputunda hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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