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Girne’de Araç Yıkama Çalışanı Hırsızlık Suçlamasıyla Tutuklandı

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Girne'de bir akaryakıt istasyonunun yıkama bölümünde çalışan 36 yaşındaki zanlı, yıkadığı aracın torpitosundan 200 euro çaldı.
Girne’de Araç Yıkama Çalışanı Hırsızlık Suçlamasıyla Tutuklandı

Girne'de 29 Ağustos 2024 tarihinde Ecevit Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polisten açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünde çalışan 36 yaşındaki F.İ., bir müşterinin aracını temizlediği sırada, aracın torpido gözünde bulunan 200 Euro nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yapılan soruşturma sonucunda, F.İ. tespit edilerek tutuklandı. Hırsızlıkla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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