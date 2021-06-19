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Girne'de Araca Zorla Bindirip Yarım İnşaatta Darp ve Kesici Cisim ile Yaralama

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Girne'de Araca Zorla Bindirip Yarım İnşaatta Darp ve Kesici Cisim ile Yaralama

PGM Basın Subaylığı açıkladı: 

17.05.2021 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de M.N.A. (E-23) ev arkadaşı olan Şükri KAÇMAZ) ile aralarında bulunan sorunu konuşmak maksadı ile M.D. (E-22) ve M.P. (E-29) ile kullanımındaki araca bindirdikten sonra adı edileni rızası dışında bir yarım inşaata götürerek ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarruflarında bulundurmuş oldukları kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile yaralamışlardır.

        Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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