Girne’de asayiş ve trafik operasyonu: Dokuz araçta “tecavüzi alet” bulundu

Girne’de dün gece gerçekleşen trafik ve asayiş operasyonu sonucu dokuz araç sürücüsünde “tecavüzi alet” bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre operasyonu kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane, disko ve gece kulüpleri kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan iki kişi tespit edildi.

Araçlarda yapılan kontrollerde ise dokuz araç sürücüsünde “tecavüzi alet” bulundu. İlgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



10 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 480 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 132 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullanma suçundan toplam 10 araç trafikten men edildi.