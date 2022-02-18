  • BIST 2.022,06
  • Altın 829.003
  • Dolar 13.6201
  • Euro 15.4843
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Girne’de Asfalt Serim Çalışmaları Devam Ediyor

» »
Girne’de Asfalt Serim Çalışmaları Devam Ediyor
Girne’de Asfalt Serim Çalışmaları Devam Ediyor

Girne Belediyesi tarafından ihale kapsamında Mustafa Çağatay Caddesi’nde önce eski asfalt kemirildikten sonra 900 ton asfalt kullanılarak asfalt serim çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre beton, asfalt ve temel işleri kapsamında yapılan ihalede 24 Aralık tarihinde Salih Köroğlu Construction Şti. LTD. ile Girne Belediyesi arasında iş sözleşmesi imzalandığı anımsatıldı. 


Açıklamada, çeşitli bölgelerde başlatılan asfalt serim çalışmalarının ve asfalt yamalama çalışmalarının devam edeceği bilgisi verildi. 


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 bin tonluk ihale kapsamında öncelikle ana yollar ve çarşı merkezi olmak üzere ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara uygulanacağını, bu doğrultuda hareket ettiklerini ifade etti. 


Çalışmaların özellikle trafiği aksatmamak adına geceleri yapıldığını belirten Güngördü, pandemi sürecinin yerel yönetimlerin çalışmalarını ve projelerini olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti. 

girne-asfalt-4.jpg
Güngördü, imkanlar dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarıyıl Şenliği Çocuk Partisiyle Sona Erdi15 Şubat 2022 Salı 15:26
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu'ndaki Gençler Sertifikalarını Aldı15 Şubat 2022 Salı 15:17
  • Başkasının Kimliğine Bürünmekten Tutuklandı14 Şubat 2022 Pazartesi 23:00
  • Güngördü’nün PCR Sonucu Pozitif Çıktı!14 Şubat 2022 Pazartesi 12:46
  • Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kursiyerleri Kış Dönemi Kurslarını Bitirerek Sertifikalarını Aldı07 Şubat 2022 Pazartesi 16:16
  • Girne' de Uyuşturucu Operasyonu07 Şubat 2022 Pazartesi 15:04
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı03 Şubat 2022 Perşembe 16:48
  • 30 Personel İş Bırakma Eylemi Yapıyor03 Şubat 2022 Perşembe 16:43
  • Girne'de Elektrik Kesintisi02 Şubat 2022 Çarşamba 19:03
  • Girne Akçiçek Hastanesi'nde Temizlik Görevlileri Grev Yapacak02 Şubat 2022 Çarşamba 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti