Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre Girne Türk Mahallesinde bulunan Marmaris Sokak, Kanuni Sokak ve Sultan Mecit Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı belirtidi. Program dahilinde ilerleyen günlerde Şair Nedim sokağın parke döşeneceği de kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı bölgelerde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, yapılan çalışmalar sonucu yollarda var olan sıkıntıların büyük bir oranda çözüleceğine dikkat çekti.