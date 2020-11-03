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Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi

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Girne Belediyesi sınırları içerisinde Bulunan Dursun Özsaraç Sokak’ta asfalt serim çalışması gerçekleştirildi
Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi

Girne Belediyesi sınırları içerisinde Bulunan Dursun Özsaraç Sokak’ta asfalt serim çalışması gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre Girne Türk Mahallesinde bulunan Marmaris Sokak, Kanuni Sokak ve Sultan Mecit Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Dursun Özsaraç Sokak’ta da asfaltlama yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı bölgelerde asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Güngördü, yapılan çalışmalar sonucu yollarda var olan sıkıntıların büyük bir oranda çözüldüğüne dikkat çekti.

 

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