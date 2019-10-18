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Girne’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

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Girne Belediyesi sınırları içerisinde yol genişletme, asfalt yamalama, mekanik yol alt yapısı ve asfalt serimi çalışmaları devam ediyor.
Girne’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  asfalt ihalesini kazanan Salih Köroğlu LTD ile sözleşmenin ardından çalışmalar hız kazandı ve bu hafta Mercan, Sait Terzioğlu, İlhan Aloğlu, Neşet İkiz, Şht Harun Köse, Şht Nahit Hasan ve Şht Kenan Çekimi sokakta asfalt serimi çalışmaları gerçekleştirildi. 

Çalışmalar kapsamında 6 bin ton asfalt çalışması yapılacağı ve asfaltlamanın KDV hariç 1 milyon 870 bin TL’ye mal olacağı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kent ve belediyeye bağlı köylerde asfaltlama çalışmalarına başlandığına işaret ederek, program dahilinde asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyledi. 

Güngördü, yapılan çalışmalar sonucu yollarda var olan sıkıntıların büyük bir oranda çözüleceğine dikkat çekti. 

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