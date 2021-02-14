Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde (eski Belediye binası) devam eden Covid-19 1.doz ve 65 yaş üzeri aşı uygulamasında belediyemizin Sosyal işler Amirliği personelinin kayıt işlemlerinde ve düzenin sağlanmasında yardımcı olurken, sabah 9.00’da başlayan randevulu çalışma sistemi saat 14.00 de tamamlanırken, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personelleri de aşı uygulamasını gerçekleştirmektir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan Covid-19 Aşı Programı Ve PCR Testleri Devam Etmektedir.