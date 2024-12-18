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Girne’de Atatürk Caddesi’nde yeni düzenlemeler yapıldı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk Caddesi üzerinde yapılan düzenlemeleri paylaştı.
Girne’de Atatürk Caddesi’nde yeni düzenlemeler yapıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk Caddesi üzerinde yapılan düzenlemeleri paylaştı.

Başkan Şenkul, “Atatürk Caddesi’nde uzun yıllardır toptancılar için yeterli park yeri olmadığı için kaldırımların üzerine park ediliyordu ve bu da yaya trafiğini olumsuz etkiliyordu. Buna ek olarak bölgede bulunan kafelere kaldırım üzerinde yer verilmesi olumlu olmakla beraber yayanın düşünülmemesi sorun yaratıyordu” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Bölge esnafını koruyarak, yayalara da güvenli kaldırımlar sağlamak amacıyla bölgede düzenlemeye gidildi. Kaldırımlar genişletildi, indir-bindir park yeri sayısı yüzde 250 artırıldı. İyi niyet olduğu zaman herkes kazanır…” açıklamasını yaptı.

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