  • BIST 5.412,43
  • Altın 1113.895
  • Dolar 18.7607
  • Euro 19.9157
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Girne'de Azerbaycan Kültür Merkezi’nin açılışı yapılacak

» »
KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na kabul edilmesinin ardından, Türk devletleriyle ilişkilerini güçlendiriyor. Azerbaycan, 16 Ocak'ta Girne'de Azerbaycan Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.
Girne'de Azerbaycan Kültür Merkezi’nin açılışı yapılacak

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan parlamentoları arasında dostluk grubu kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin  Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduğunu “Kardeşlik hukukumuzun gerekliliklerini yerine getirilerek KKTC’nin teşkilatımıza gözlemci üye olmamızı kabul ettik” sözleriyle açıklamıştı.

 

5 DEVLETLE PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBU KURULDU

Gözlemci üyelik açıklaması, KKTC’nin uluslararası kamuoyunda tanınması için önemli bir adımdı. KKTC Meclisi bunun ardından harekete geçti. Türk birliğini oluşturan 5 devletle parlamentolar arası dostluk grubu kurma kararı aldı.

Karar, Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi. Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'la dostluk grubu oluşturulacak. Gruba, Meclis’teki siyasi partilerin tümü üye gönderecek ve Türk devletleri meclisleriyle doğrudan temasta bulunacak.

 

AZERBAYCAN,  GİRNE'DE AZERBAYCAN KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI YAPACAK

KKTC’nin Türkiye’yle birlikte 1990'dan beri dostluk grubu var. Dostluk grubu kararından önce geçtiğimiz ay Azerbaycan’daki yeni Azerbaycan Partisi, AK Parti heyetiyle Lefkoşa’ya giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmüştü. Aynı zamanda Azerbaycan, 16 Ocak'ta Girne'de Azerbaycan Kültür Merkezi açılışı yapacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Meclis Toplantısı Canlı Yayınlandı03 Ocak 2023 Salı 11:47
  • Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!02 Ocak 2023 Pazartesi 23:16
  • Girne Kaymakamı, seçilen yeni muhtarlarla görüştü02 Ocak 2023 Pazartesi 15:36
  • Girne'de bir araçta, bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 4 adet canlı mermi bulundu01 Ocak 2023 Pazar 20:39
  • Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı01 Ocak 2023 Pazar 13:10
  • Girne'de yayayı bastı! Tutuklandı!01 Ocak 2023 Pazar 10:27
  • İddia: İmamoğlu'nun ocak ayının ilk haftası görevden alınması bekleniyor29 Aralık 2022 Perşembe 18:25
  • Girne Belediyesi’nde devir teslim töreni yapıldı29 Aralık 2022 Perşembe 14:10
  • Çatalköy'de İş Kazası!29 Aralık 2022 Perşembe 12:34
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi!29 Aralık 2022 Perşembe 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti