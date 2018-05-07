Girne'de balık avlamaya gitti, döndüğünde park ettiği arabasını darmadağın halde buldu...

Bu sabah saatlerinde Girne Denizciler Şehitliği civarında avlanmak için aracını parkeden Niyazi Yiğittürk, döndüğünde aracının camlarının kırıldığını, içerisinin talan edildiğini ve eşyalarının karıştırıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Niyazi Yiğittürk başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaştı... İşte o paylaşım;

Arabanızı park ederken 2 kere düşünün . İlk kez Girne bölgesinde balık avlamak adına sabah erkenden arkadaşımla yola koyulup Girne limanının arka bölgesine erken saatlerde vardık.Biraz arabada dinlendikten sonra saat sabah 6 da eşyalarımızı toparlayıp ,Denizciler Şehitliği'nin arkasında ki tepeden inip avlayacağımız yere ulaştık. Bu arada yürürken ,yolumuzun üzerinde aniden karşımıza köşede oturan ,sabahın o saatinde alkol içen yaşlı kıro tipli bir adam çıktı.Avımızı yapıp ,tam 2 saat sonra arabaya geri döndüğümüzde karşılaştığımız manzara buydu ! Her iki camım kırılmış , saatim çalınmış ,cuzdanım karıştırılmış nakit bulamayınca geri konulmuş,arkadasımın 600 tl değerindeki elektronik nargilesi çalınmış ve arabadaki oltalarımıza kasti hasar verilmiştir. Neyse ki ,koltuğun altına sakladığımız diğer cuzdan ve telefonu bulamamıştır.Bu arada bu olay daha önce aynı bölgede bir kaç kez daha yaşanmış.Anlaycağınız ,sorumlular o bölgeye derhal bir düzen tertip getirmeli hatda ve hatda zabıta koymalıdır. Etraf alkol şişelerinden yürünemez hale döndü yazık güzel Kıbrıs'ıma ne hallere geldi...