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Girne’de Balıkçılık Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde, Girne’de bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Girne’de Balıkçılık Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde, Girne’de bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

 

Bu bağlamda, 24 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonu’nda Daire yetkilileri tarafından, yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacaktır.

 

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve  hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.

 

Toplantı, bölgedeki tüm balıkçılarımıza açıktır. Önemle duyurulur.

 

Hayvancılık Dairesi

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