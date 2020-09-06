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Girne'de bar kavgası...2 kişi yaralandı

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Girne'de bar kavgası...2 kişi yaralandı
Girne'de bar kavgası...2 kişi yaralandı

Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “The Code" isimli barın çıkışında meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “The Code" isimli barın çıkışında 3 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Snack Bar da zanlı A.B. ve kimliği tespit edilemeyen 8 kişi bir taraf olup aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde müştekiler S.Ç. ve C.A’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı A:B. ’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı S.Ç.'in sol eline 1 kez saplamak sureti ile, C.A.'in ise sol bacağına bir kez saplamak sureti ile adı edilenleri hafif şekilde yaralanmasına sebep olduğunun alınan çevre şahadetinde öğrenildiğini mahkemeye aktardı.

Polis Memuru Adnan Kardeşler mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada ve izlenene kamera görüntülerinde ilk etapta 2 otel görevlisi tanık olarak tespit edilip ifadeleri temin edildiğini zanlının 5 Eylül 2020 tarihinde A:B. tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ayrıca kayıp olan emare olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi üzerine ortaya çıkacağını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasının elzem olduğunun görüldüğünü belirterek bu yönde emir verdi.

 

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