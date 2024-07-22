Girne’de Barda Kavga: 3 Kişi Tutuklandı

Alkollü üç müşteri, işletme sahibini ve diğer müşterileri darp etti

22 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, müşteriler A.K. (25), M.K. (46) ve B.Ş.K. (23) alkollü içki etkisi altındayken kendilerine içki verilmediği gerekçesiyle işletme sahibi A.N.Ö. (25)'nün vücudunun çeşitli yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiler. Ayrıca 3 bar sandalyesi ile 5 cam küllüğü kasten yere atıp kırarak kasti hasara yol açtılar.

Olay sırasında A.K., barda müşteri olarak bulunan D.Ç. (22) başına, D.P. (22) sol koluna sandalye fırlatarak ve A.T. (22) sol ayak parmağı üzerine şişe atarak ciddi şekilde darp etti. D.Ç., kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı. A.K., M.K. ve B.Ş.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir