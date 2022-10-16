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Girne'de Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi

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Karmi ve Edremit’te yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
Girne'de Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi

Girne'de bazı bölgelere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, 09.00-12.00 saatleri arasında üç saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi etkilenecek.

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