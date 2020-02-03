Girne’de Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek

Girne’de bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle 09.30- 13.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Atakara Market, Nurel Apt. Sitesi, Ankara Caddesi, Barış Sokak, Mesas Sitesi, yeni İleli Market, Green Petrol ve civarı, Gençlik Kampı, Huzurevi bölgesi, Dolmacı Süpermarket bölgesi ve Sakarya Sokak.”
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