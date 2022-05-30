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Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker,Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ'a 9.00-14.00 saateri araısnda elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesilecek elektrik, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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