  • BIST 2.528,41
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3889
  • Euro 17.6453
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

» »
Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker,Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ'a 9.00-14.00 saateri araısnda elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesilecek elektrik, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de maske ve test zorunluluğu kaldırıldı30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:44
  • Yeşil: "Müfettiş eksiğimiz var"30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:37
  • Erhürman: “Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?”30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:33
  • YYK üyeleri belirlendi30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:20
  • KTÖS: Hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:16
  • 71 Kaza 18 Yaralanma30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:09
  • Bu hafta 32 yangın çıktı!30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:04
  • 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:03
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) Tasarrufu30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:58
  • Anastasiadis: Sevgili Ersin Tatar...30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti