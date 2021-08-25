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Girne’de Bazı Bölgelere Yarın 12 Saat Elektrik Verilemeyecek

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Girne’de Bazı Bölgelere Yarın 12 Saat Elektrik Verilemeyecek
Girne’de Bazı Bölgelere Yarın 12 Saat Elektrik Verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 08:00 – 20:00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.

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