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Girne’de bazı bölgelere yarın 4 buçuk saat elektrik verilemeyecek

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Girne’de bazı bölgelere yarın 4 buçuk saat elektrik verilemeyecek
Girne’de bazı bölgelere yarın 4 buçuk saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı.

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