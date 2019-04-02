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Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çatalköy Köy İçi ve Köyün Batısı’nda Raşit Özuslu Caddesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını istendi.

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