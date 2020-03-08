Girne’de bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı!

Polis bültenine göre ; bu akşam saat 21:45 sıralarında, Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı Elif LORT (K-45)’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaralandı.
Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. 41 yaşındaki A.Ç ise tutuklandı.Soruşturma sürüyor.
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