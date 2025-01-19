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Girne’de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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Girne’de Raif Denktaş Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Girne’de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Girne’de Raif Denktaş Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kavga, önceden bir eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun daha sonra toplanmasıyla meydana geldi.

Kavga esnasında Ö.K. (E-19) isimli şahıs, kanunsuz şekilde tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Cem Sapmaz’ı (E-25) sağ karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Yaralanan şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kavgada yer alan Ö.K. (E-19), A.O.Ç. (E-22), O.S. (E-23), O.Z.T. (E-20) ve B.E. (E-20) bir tarafta; A.G.A. (E-22), O.S.G. (E-23), M.Ş. (E-23), İ.B. (E-22), M.M.Ç. (E-22) ve B.C.A. (E-23) diğer tarafta olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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