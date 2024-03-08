Girne'de bir araçta yapılan aramada 11 gram ağırlığında hintkeneviri ele gerildi, 1 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,Girne’de dün saat 15.30 sıralarında Beşparmaklar Caddesi’nde, Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan M.N. (E-31)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
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