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Girne'de bir dükkana girip telefonu çaldı 250 TL'ye sattı

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18.11.2020 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın fermuarlı brandası açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet cep telefonu çalınmıştır.
Girne'de bir dükkana girip telefonu çaldı 250 TL'ye sattı

18.11.2020 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın fermuarlı brandası açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet cep telefonu çalınmıştır.

          Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.D.Y.(E-22) tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada çalmış olduğu cep telefonunu Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerine 250 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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