Girne'de bir geminin yolcu salonu içerisinde ani ölüm

12.08.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan KALAY(E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
12.08.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan KALAY(E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.