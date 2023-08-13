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Girne'de bir geminin yolcu salonu içerisinde ani ölüm

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Ani ve Gayri Tabii Ölüm
Girne'de bir geminin yolcu salonu içerisinde ani ölüm

12.08.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan KALAY(E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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