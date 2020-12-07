  • BIST 1.330
  • Altın 468,247
  • Dolar 7,8085
  • Euro 9,4791
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

Girne'de bir inşaatı soydular

» »
Girne’de meydana gelen bina açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Abdülhalim Ölmez, Halit Ölmez, İbrahim Demirelişçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne'de bir inşaatı soydular

Girne’de meydana gelen bina açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Abdülhalim Ölmez, Halit Ölmez, İbrahim Demirelişçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 2020 yılı Ekim ayında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan yarım inşaatın ana giriş kapısını kırıp, 300 TL hasar verdikten sonra içeri giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların inşaattan 600 TL değerinde izmirillo makinasını,  2 bin 250 TL değerinde bakır kablo kesip çaldıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların 30 Kasım 2020 tarihinde ise Boğazköy’de Çam Sokak üzerinde bulunan ev inşaatından 8 bin TL değerinde iki matkap, iki adet kırıcı ve bir adet izmirillo makinası çaldıklarını kaydetti.

Polis, hırsızlıkların bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların önceki gün Boğazköy’de tespit edilip, gözaltına alındıklarını söyledi. 

Girne ve çevresinde birçok benzer vaka meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların bu meselelerle bağları olup olmadığının da araştırılacağını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu:“İstifaları Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan olaylara da bağlıyorum. İspatım yok ama yüzde 90 eminim” 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:55
  • Hükümet Kurulacak mı? UBP Genel Merkez'de toplantı başladı07 Aralık 2020 Pazartesi 18:48
  • Amcaoğlu: “Öğrencilerin karantina masrafları için 10 milyon TL’lik kaynak yarattık”07 Aralık 2020 Pazartesi 18:46
  • Tatar, hükümet kurma görevini Ersan Saner’e verdi07 Aralık 2020 Pazartesi 18:44
  • KTÖS, KKTC Vatandaşlarından Karantina Ücreti Talep Edilmesini Eleştirdi07 Aralık 2020 Pazartesi 18:12
  • Saner, DP ve YDP ile bu akşam yeniden görüşecek07 Aralık 2020 Pazartesi 18:07
  • Hükümet Kurma Görevi Yeniden UBP Genel Başkan Vekili Saner’in07 Aralık 2020 Pazartesi 18:06
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, öğrencilerin karantina ücretlerinin ödeneceğini açıkladı:“10 milyon TL’lik kaynak yarattık”07 Aralık 2020 Pazartesi 18:04
  • Güzelyurt’ta Yarın Bazı Bölgelere 3 Saat Elektrik Verilemeyecek07 Aralık 2020 Pazartesi 17:51
  • LTB Başkanı Harmancı:En erken zamanda seçim07 Aralık 2020 Pazartesi 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti