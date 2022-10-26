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Girne'de bir işyerinde tabanca ve mermiler bulundu

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Girne'de bir işyerinde tabanca ve mermiler bulundu
Girne'de bir işyerinde tabanca ve mermiler bulundu

Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinde, polis tarafından yapılan operasyonda tabanca ve canlı mermiler bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında V.U.E. (E-40) ve B.Y. (E-37) tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

 

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