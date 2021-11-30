Girne’de Bir Kişi Boğuldu

Girne antik Limanın Kale arkası kısmında denize düşen 20 yaşındaki Mohomed Lamine Dıakıte, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisten yaılan açıklamada, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında fotoğraf çeken Kukusami Lubaki’nin (E-28) ayağının kayması sonucu denize düştüğü, Mohomed Lamine Diakite’nin de Lubaki’yi kurtarmaya çalışırken denize düştüğü, iki kişinin de civardakiler tarafından kurtarıldığı ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı, Diakite’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Lubaki’nin de tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.