  • BIST 1.809,65
  • Altın 758.96597
  • Dolar 13.4179
  • Euro 15.1846
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Girne’de Bir Kişi Boğuldu

» »
Girne’de Bir Kişi Boğuldu
Girne’de Bir Kişi Boğuldu

Girne antik Limanın Kale arkası kısmında denize düşen 20 yaşındaki Mohomed Lamine Dıakıte, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisten yaılan açıklamada, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında fotoğraf çeken Kukusami Lubaki’nin (E-28) ayağının kayması sonucu denize düştüğü, Mohomed Lamine Diakite’nin de Lubaki’yi kurtarmaya çalışırken denize düştüğü, iki kişinin  de civardakiler tarafından kurtarıldığı ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı, Diakite’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Lubaki’nin de tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Azerbaycan’a Taziye Mesajı30 Kasım 2021 Salı 19:13
  • Sağlık Bakanı Pilli'den, 1 Aralık Dünya AİDS Günü Mesajı30 Kasım 2021 Salı 19:04
  • Maliye Bakanı Oğuz Azerbaycan'daki Uçak Kazasıyla İlgili Taziye Mesajı Yayınladı30 Kasım 2021 Salı 18:45
  • Bağımsızlık İttifakı Anastasiadis’i Eleştirdi30 Kasım 2021 Salı 18:23
  • Hurda Bisiklet Sirkat Eden Zanlılar Tutuksuz Yargılanacak.30 Kasım 2021 Salı 17:59
  • Canaltay: Bakanlığımın Sorumluluk Alanlarında Önemli Adımlar Attık30 Kasım 2021 Salı 17:51
  • Emre Genç’in Ölümüne Sebep Olan Araç Sürücüsü Teminata Bağlandı.30 Kasım 2021 Salı 17:48
  • Tanınmış Gurmeler Yaşin Ve Hünal Daü Turizm Fakültesinde Kıbrıs Yemeklerini Tattı30 Kasım 2021 Salı 17:37
  • "Aile İçi Şiddetin Çocuklara Yansıması" Konulu Panel Yapıldı30 Kasım 2021 Salı 17:33
  • Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti30 Kasım 2021 Salı 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti