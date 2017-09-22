Girne'de bir kişi tekne içerisinde ölü bulundu

Gemi içerisinde ölü olarak bulunan 49 yaşındaki şahsın Çekistan uyruklu olduğu bildirilirken, Amerikan bandıralı geminin adaya 13 Eylül tarihinde giriş yaptığı kaydedildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar geliyor...
Gemi içerisinde ölü olarak bulunan 49 yaşındaki şahsın Çekistan uyruklu olduğu bildirilirken, Amerikan bandıralı geminin adaya 13 Eylül tarihinde giriş yaptığı kaydedildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar geliyor...
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