Girne’de bir otel mühürlendi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, daha önceki denetimler ve bulgular dikkate alınarak, polisle birlikte bugün (10 Aralık 2018) Şemo Otel’e baskın gerçekleştiren ekipler, sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve işletme izsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle oteli mühürledi.

“GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEYENLERİN CEZALANDIRILMASI KAÇINILMAZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,1 Aralık 2018 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kaymakamlık işbirliğinde bölgede bulunan pansiyon, motel, yatı evleri, cafe- restoranları denetlediklerini, çalışma izinleri, kimlik ve muhaceret kontrolleri yapıldığını hatırlatarak, yasalara uymayan, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmeleri cezalandırmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Güngördü, şehir merkezindeki, tarihi ve turistik Girne Antik Liman’ın arka sokaklarında bulunan işletmelerin, bölgeye yaraşır olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, bölgenin huzur ve sükuneti için tüm işletme sahiplerini kurallara uymaya davet etti. Güngördü, bölgedeki denetimlere devam edeceklerinin altını çizdi.